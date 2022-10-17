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Военный комиссар Москвы заявил о выполненном задании по частичной мобилизации

Военком Москвы Локтев объявил о завершении мобилизационных мероприятий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Задачи, установленные на основании указа президента РФ Владимира Путина и задания Министерства обороны, по частичной мобилизации выполнены в Москве полностью. Об этом в понедельник, 17 октября, заявил военный комиссар столицы Максим Локтев.

«Задачи, установленные на основании указа президента России и задания министерства обороны РФ, выполнены в полном объеме. С 14 часов 17 октября пункты сбора мобилизованных граждан в Москве остановили свою работу по приему мобилизационных ресурсов», — сказал он.

Конец мобилизации: разосланные москвичам повестки утратили действие
Временные пункты призыва горожан закрылись в понедельник, 17 октября

Однако в столичные военные комиссариаты всё еще поступают заявления от добровольцев, которые хотят отправиться в зону проведения СВО.

«По таким добровольным обращениям будут приниматься персональные решения, — добавил Локтев.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Он уточнил, что повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

14 октября президент России Владимир Путин объявил об окончании частичной мобилизации в России к концу месяца. По его словам, в России на тот момент были мобилизованы 222 тыс. человек.

Глава государства объяснил необходимость проведения частичной мобилизации. По его словам, «невозможно держать линию соприкосновения в 1100 км войсками, состоящими только из контрактников». Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что мобилизация завершится до конца октября. В связи с тем, что Министерство обороны России не предлагало дополнительные мобилизационные меры, частичная мобилизация закончится.

До этого, 4 октября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил Генштабу в ближайшее время дать призывным комиссиям и военным комиссарам разъяснения по вопросу отсрочек в рамках частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан. РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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