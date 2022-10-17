Минфин предложил продлить мобилизованным сроки уплаты налогов

Министерство финансов России предлагает продлить сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов, за исключением НДФЛ, для мобилизованных граждан. Соответствующий проект ведомство направило в правительство 17 октября.

«На период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы, продляются сроки уплаты налогов (за исключением НДФЛ) <…>, сборов <…> и страховых взносов», — уточняется на сайте Минфина.

Кроме того, для мобилизованных предпринимателей также предлагается приостановить решения о налоговых проверках и продлить им сроки предоставления деклараций.

10 октября также стало известно, что Министерство юстиции и Минобороны РФ разработают проект федерального закона, согласно которому граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса. Сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц.

28 сентября Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Законопроект определяет порядок предоставления заемщикам льготного периода, в течение которого можно приостановить или уменьшить платежи по кредитам. Льгота, согласно документу, будет действовать только на срок военной службы.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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