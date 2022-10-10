Мишустин продлил сроки уплаты налогов для мобилизованных предпринимателей

Для мобилизованных предпринимателей будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов и предоставления отчетности. Об этом сообщил 10 октября премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства утвердил план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации.

«Если их (индивидуальных предпринимателей или единственных учредителей бизнеса — Ред.) уже призвали, для таких организаций будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, как и предоставления декларации, либо иной отчетности», — указал премьер-министр на оперативном совещании с вице-премьерами.

Также Мишустин отметил, что подпавшие под мобилизацию бизнесмены получат несколько дней на оформление доверенностей, кредитных каникул, отсрочек по аренде и других важных и необходимых документов.

Кроме того, как указано на сайте правительства, Министерство юстиции и Минобороны РФ разработают проект федерального закона, согласно которому граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса. Сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в формате видеосвязи с главами российских регионов отметил, что все принятые решения по частичной мобилизации, включая социальные гарантии и выплаты военным, должны неукоснительно соблюдаться. Глава государства поручил губернаторам держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных.

7 октября в пресс-службах региональных правительств сообщили «Известиям» о запуске собственных программ поддержки семей мобилизованных граждан. Помощь будет включать дополнительные выплаты семьям с детьми, субсидии на образование, детсады, а также выплаты родным погибших при исполнении воинских обязанностей.

В тот же день в Госдуме предложили сократить рабочую неделю жен мобилизованных, у которых есть как минимум один ребенок, с 40 до 35 часов с сохранением зарплаты в полном объеме. Соответствующий законопроект подготовили во фракции ЛДПР, его планируют внести в нижнюю палату на текущей неделе.

До этого, 27 сентября, Мишустин призвал обеспечить дополнительные трудовые гарантии попавшим под мобилизацию. Он напомнил, что трудовые договоры проходящих службу не могут быть прекращены, за сотрудниками будет сохраняться их рабочее место. Такую поправку в Трудовой кодекс в тот же день одобрила Госдума.

Для мобилизованных действуют и другие льготы — например, призванные военнослужащие освобождаются от налога на имущество, а также им положен бесплатный проезд, путевки в санаторий и лекарства.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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