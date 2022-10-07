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В Госдуме предложили уменьшить рабочее время жен мобилизованных

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В Госдуме предложили сократить рабочую неделю жен мобилизованных, у которых есть как минимум один ребенок, с 40 до 35 часов с сохранением зарплаты в полном объеме. Соответствующий законопроект подготовили во фракции ЛДПР, его планируют внести в нижнюю палату на следующий неделе, сообщил «Известиям» один из авторов проекта.

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Согласно проекту закона, у работающих родителей и жен мобилизованных появится возможность взять дополнительный отпуск на 14 дней в году без сохранения заработной платы.

Комментируя инициативу, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов отметил, что детям, чьи отцы участвуют в специальной военной операции, требуется внимание и поддержка. Однако зачастую график работы мам и других членов семей не позволяет уделять им много времени.

«В это непростое время женам и родственникам необходимо больше времени на детей, для их психологической поддержки, особенно сейчас», — сказал он.

В Союзе профсоюзов России инициативу поддержали. Однако генсек организации Евгений Куликов заявил «Известиям», что у этого документа есть свои подводные камни. При рассмотрении проекта необходимо учесть тех, у кого почасовая зарплата, а также работников, чей доход связан с периодическими премиями.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

От часу полегче: в Госдуме хотят уменьшить рабочее время жен мобилизованных

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