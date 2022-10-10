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Путин потребовал от губернаторов контролировать ход частичной мобилизации

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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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Все принятые решения по частичной мобилизации, включая социальные гарантии и выплаты военным, должны неукоснительно соблюдаться. Такое заявление в понедельник, 10 октября, сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеосвязи с главами российских регионов.

Глава государства поручил губернаторам держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных.

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«Все принятые здесь решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды Вооруженных сил России, должны неукоснительно выполняться», — подчеркнул Путин.

По словам президента, при проведении частичной мобилизации наблюдается «достаточно бестолковщины». Он пояснил, что если бы мобилизацию не объявили, то не увидели бы имевшихся проблем, которые накапливались достаточно долго.

7 октября в пресс-службах региональных правительств сообщили «Известиям» о запуске собственных программ поддержки семей мобилизованных граждан. Помощь будет включать дополнительные выплаты семьям с детьми, субсидии на образование, детсады, а также выплаты родным погибших при исполнении воинских обязанностей.

До этого, 27 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить дополнительные трудовые гарантии попавшим под мобилизацию. Он напомнил, что трудовые договоры проходящих службу не могут быть прекращены, за сотрудниками будет сохраняться их рабочее место. Такую поправку в Трудовой кодекс в тот же день одобрила Госдума.

Для мобилизованных действуют и другие льготы, например, призванные военнослужащие освобождаются от налога на имущество, а также им положен бесплатный проезд, путевки в санаторий и лекарства.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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