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Регионы РФ рассказали о мерах поддержки семей мобилизованных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Регионы России запускают собственные программы поддержки семей мобилизованных граждан. В пресс-службах правительств субъектов «Известиям» рассказали, что помощь будет включать дополнительные выплаты семьям с детьми, субсидии на образование, детсады, а также выплаты родным погибших при исполнении воинских обязанностей.

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Так, в пресс-службе правительства Самарской области заявили, что на каждую семью военнослужащего заполняется «социальный паспорт», на основании которого в индивидуальном порядке оказывается поддержка по всем направлениям. В ХМАО – Югре членам семей, родителям погибших ветеранов боевых действий и контрактников, пропавших без вести, выплатят по 3 млн рублей.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что любые меры поддержки эффективны, но они скажутся на бюджетах регионов, ведь в начале 2022 года они, скорее всего, не были вписаны в финансовый план субъектов.

Частичная мобилизация объявлена в РФ с 21 сентября. Всего должны призвать 300 тыс. человек, заявлял глава Минобороны Сергей Шойгу. На федеральном уровне приняты меры по социальной и материальной поддержке мобилизованных и их семей. Это в том числе кредитные каникулы, кредитная амнистия в случае гибели или получения инвалидности первой группы, сохранение рабочего места.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

С общей помощью: регионы вводят свои меры поддержки мобилизованных

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