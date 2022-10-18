Глава Минздрава сообщил о пострадавших в Ейске детях и женщинах

Четверо пострадавших при ЧП в Ейске детей находятся на лечении в состоянии легкой и удовлетворительной степени тяжести, сообщил журналистам во вторник, 18 октября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Четверо детей находятся на лечении, все сейчас в состоянии легкой степени тяжести и удовлетворительной», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что 11 пострадавших находятся в больницах, в их числе две беременные женщины.

«На госпитализации сегодня находятся, сейчас, в общей сложности 11 пациентов, из них двое беременных — 12 недель беременности и 32 недели беременности, — уточнил министр.

По словам Мурашку, при ЧП погибли трое: двое погибших на месте и одна пациентка скончалась при поступлении в медицинскую организацию с тяжелыми ожогами, не совместимыми с жизнью, сказал он.

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