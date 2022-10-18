Главе МЧС доложили о шести погибших при падении самолете в Ейске

Шесть человек погибли, еще 19 пострадали в результате падения самолета Су-34 во дворе жилого дома в городе Ейске Краснодарского края. Об этом поздно вечером 17 октября доложили главе МЧС Александру Куренкову на месте чрезвычайной ситуации.

«Погибли шестеро. Еще 19 пострадавших, среди них двое детей», — цитирует ТАСС представителя ГУ МЧС.

Он добавил, что пока не установлена судьба шести жильцов дома, однако еще не все квартиры обследованы.

Глава МЧС России Александр Куренков и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Ейск в понедельник и отправились на место ЧП.

О падении самолета Су-34 на жилой дом стало известно ранее днем. Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет.

При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, стало причиной крушения самолета.

Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар. Сообщалось, что погибли четыре человека, 25 пострадали.

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика. Следователями возбуждено уголовное дело.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в случае, если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Краснодарского края купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.

Президент России Владимир Путин выслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.