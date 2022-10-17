ФРГ усложнила получение шенгенской визы для россиян

Власти Германии усложнили получение шенгенской визы для россиян, теперь для ее получения необходимо подавать выписку из банка, работающего в странах — участницах Европейского союза (ЕС). Об этом говорится 17 октября на сайте VisaMetric.

Просители визы должны доказать наличие у них средств на время пребывания на территории государств — членов Шенгенского соглашения.

«К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС», — говорится в сообщении.

Выписка должна содержать данные по состоянию счета за последние три месяца.

Ряд стран ранее закрыли въезд для россиян по туристическим визам. С 25 октября Чехия перестанет впускать россиян с шенгенскими визами, путешествующих в целях туризма, спорта или культуры. Причиной для введения рестрикций стали ракетные удары РФ по городам Украины. Такой же запрет с 19 сентября уже ввела Польша, а также страны Прибалтики — Эстония, Литва и Латвия.

С 30 сентября Финляндия закрыла границу для россиян по туристическим визам. В Норвегии также задумались о том, чтобы ограничить въезд туристов из России в страну через сухопутную границу.

12 сентября прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, подписанное 15 годами ранее. Визы стали дороже, также увеличилось время рассмотрения поданных заявлений.

В начале сентября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в беседе «Известиями» высказала мнение, что изменение визового режима ЕС с РФ — навязанное решение «заокеанских братьев и сестер».

Ряд стран вводит антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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