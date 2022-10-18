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В посольстве рассказали об отношении к россиянам в Армении

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Отношение армян к россиянам, перебравшимся в Армению с конца февраля, остается весьма дружелюбным. Такой оценкой с «Известиями» 18 октября поделились в российском посольстве в Ереване.

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«Каких-либо агрессивных проявлений по отношению к нашим гражданам, в том числе на этнической почве, посольством не фиксировалось. Следует отметить, что в отличие от ряда стран, включая соседнюю Грузию, в Армении к россиянам относились и продолжают относиться дружелюбно, с теплотой, присущей братским народам», — подчеркнули в дипмиссии.

При этом там затруднились назвать точное число так называемых релокантов, отметив, что многие из тех, кто приехал сюда в конце зимы или начале весны, вернулись в Россию или поехали дальше в другие страны.

«Кроме того, еще до начала спецоперации Армения была — и по сей день остается — одним из наиболее популярных туристических направлений у наших граждан», — рассказали в российском посольстве.

По данным армянского министра экономики Вагана Керобяна, с января по август нынешнего года из более чем 1 млн прибывших в Армению туристов 45% пришлось на россиян.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Движение наших: как россиянам живется в Армении

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