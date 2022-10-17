Мировые валютные резервы значительно сократились в 2022 году

Глобальные валютные резервы падают самыми быстрыми темпами за всю историю. По подсчетам Bloomberg, в этом году они сократились на 7,8%, то есть на триллион долларов, — до $12 трлн. Кто рискует скоро остаться без денег и чем чреваты для мировой экономики столь высокие темпы истощения мировых ЗВР (золотовалютные резервы), выясняли «Известия».

Часть этого снижения произошла из-за колебания курсов валют. Так, доллар США в этом году укрепился до 20-летнего максимума по отношению к остальным резервным валютам, таким как евро и иена. Еще одна причина — ЦБ пришлось активно тратить резервы, чтобы поддержать экономику и защитить национальные валюты от обесценивания.

При этом 10-я часть сокращения глобальных резервов в этом году пришлась на долю Индии. Резервы активно жгла и Япония. Сократились валютные резервы Чехии и Пакистана.

Как отметил старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин, расходование резервов ЦБ для удержания курсов национальных валют — стандартная практика, которая применяется на протяжении многих лет. Однако работает это не всегда.

«В условиях бегства капиталов с развивающихся рынков на фоне замедления экономик, скачка инфляции и роста цен на энергоносители валюты этих стран падают. Регуляторы препятствуют этому процессу, предоставляя дополнительное предложение на рынок через продажу резервов», — сказал эксперт.

Беспокойство вызывает то, что неизвестно, сколько времени потребуется на вмешательство центробанков в процесс стабилизации локальных валют, а также то, не закончатся ли резервы раньше, чем ФРС достигнет целевого уровня ставки, отмечает Елена Беляева, аналитик Freedom Finance Global.

Как подчеркнул партнер Capital Lab Евгений Шатов, чрезмерное сокращение ЗВР чревато тем, что страна не сможет обеспечить жизненно важные потребности за счет импорта и обслуживать внешние долговые обязательства.

Валютные резервы в России также сокращаются, но не из-за валютных интервенций, а из-за спецоперации и санкций. Почти половина международных резервов РФ сейчас заморожена. На 18 февраля 2022 года был зафиксирован рекордный за всю историю объем российских резервов — $643,2 млрд.

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Ускоренное таяние: мировые валютные резервы уменьшаются на глазах