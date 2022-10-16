Экс-канцлер Австрии Курц заявил о необходимости мирных переговоров по Украине

Евросоюз (ЕС) должен предпринять максимум усилий для того, чтобы конфликт на Украине был урегулирован дипломатическим путем, то есть посредством мирных переговоров. Такую точку зрения выразил 16 октября экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он отметил, что в Европе «все справедливо хотят» победы Украины, однако данный вариант означает проигрыш России, что не устроило бы президента РФ Владимира Путина.

«Ввиду ядерной угрозы Европейский союз должен настаивать на пути переговоров. Самое главное сейчас — остановить кровопролитие и найти мирное решение за столом переговоров, чтобы не допустить тотальной эскалации на нашем континенте», — цитирует политика Bild am Sonntag.

Ранее в воскресенье сообщалось, что лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен осудила слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об ответе Запада в случае возможной ядерной атаки Россией Украины. Политик отметила, что сейчас Евросоюзу необходимо быть осторожнее, чтобы не сделать шаг, который заставил бы европейские страны вступить в войну, которую «французы не хотят».

13 октября Боррель пообещал, что Запад даст мощный военный ответ, если Россия применит ядерное оружие против Украины. Он подчеркнул, что европейские страны не блефуют, когда предупреждают о последствиях за возможное использование ядерного оружия на Украине.

15 октября стало известно, что жители сразу нескольких итальянских городов вышли на улицы, чтобы продемонстрировать несогласие с политикой действующих властей. Участники протестов призвали отменить антироссийские санкции и прекратить поставлять оружие и боевую технику на Украину. Днем ранее в Италии заявили, что с начала украинского кризиса жители страны кардинально изменили отношение к Киеву и теперь хотят добиться решения конфликта с Россией дипломатическим путем.

В свою очередь министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг 14 октября призвал проявить «стратегическое терпение» и дождаться, когда санкции ЕС скажутся на России. Шалленберг также считает, что в последние несколько недель Москва усугубляет эскалацию конфликта. Он призвал Россию «создать условия для содержательных переговоров».

13 октября депутат от Австрийской партии свободы (АПС) Хуберт Фукс назвал антироссийские санкции смертельным ударом по экономике как Австрии, так и в целом всего ЕС. По его словам, за последний год долг Австрии вырос на €87 млрд. Он подчеркнул, что долги продолжают неизмеримо расти.

Москва продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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