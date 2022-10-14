В Австрии призвали дождаться момента действия санкций ЕС на Россию

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал проявить «стратегическое терпение» и дождаться, когда санкции Евросоюза (ЕС) скажутся на России. Об этом он заявил в пятницу, 14 октября, на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Растиславом Качером в Вене.

«Мы отреагировали, приняв восемь пакетов санкций. Но сейчас нам нужно проявить стратегическое терпение, чтобы санкции подействовали и начали работать, привели к эффекту», — сказал он.

Шалленберг также считает, что в последние несколько недель Москва усугубляет эскалацию конфликта. Он призвал Россию «создать условия для содержательных переговоров».

Ранее Евросоюз опубликовал восьмой пакет санкций в отношении России, которые вступили в силу с 7 октября. Они предполагают запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Запрет распространяется на ввоз готовой продукции из стали, транспортных средств, товаров для изготовления ювелирных украшений, техники, химикатов, пластика и сигарет. Также запрещено оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям.

10 октября представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что страны ЕС рассматривают следующие шаги для продолжения санкционного давления на Россию из-за конфликта на Украине. Он также указал, что введение новых санкций в дальнейшем не исключено, однако отметил, что в настоящее время ему по этому вопросу «объявить нечего».

Позднее, 13 октября, депутат от Австрийской партии свободы (АПС) Хуберт Фукс назвал антироссийские санкции смертельным ударом по экономике как Австрии, так и в целом всего ЕС. По его словам, за последний год долг Австрии вырос на €87 млрд. Он подчеркнул, что долги продолжают неизмеримо расти.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что новый пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом, несет скорее информационную и психологическую нагрузку, нежели реальные экономические последствия.

Президент России Владимир Путин 7 октября, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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