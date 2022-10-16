Ле Пен осудила Борреля за слова об ответе Запада в случае ядерной атаки РФ

Лидер партии французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен осудила слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об ответе Запада в случае возможной ядерной атаки РФ Украины. Свое мнение она высказала в эфире телеканала BFMTV 16 октября.

Ле Пен подчеркнула, что в словах Борреля нет стремления к решению конфликта и началу переговоров, а также к поиску возможных путей для скорейшего установления мира.

Политик отметила, что сейчас Евросоюзу необходимо быть осторожнее, чтобы не сделать шаг, который заставил бы европейские страны вступить в войну, которую «французы не хотят».

«Мы должны сохранять дипломатию, поскольку заявления Борреля говорят нам о том, что если бы именно он принимал решения за нас, Франция бы уже была втянута в войну», — отметила политик.

13 октября Боррель пообещал, что Запад даст мощный военный ответ, если Россия применит ядерное оружие против Украины. Он подчеркнул, что европейские страны не блефуют, когда предупреждают о последствиях за возможное использование ядерного оружия на Украине.

Высказывание главы евродипломатии оценил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал заявление Борреля параноидальным. Кроме того, Медведев назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой».

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция не будет применять ядерное оружие против России, если та нанесет ядерный удар по Украине, так как доктрина страны не включает подобные атаки.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявила, что у России никогда не было планов угрожать ядерным оружием.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

Москва продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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