Депутат от Австрийской партии свободы (АПС) Хуберт Фукс назвал антироссийские санкции «смертельным ударом» по экономике как Австрии, так и в целом всего Евросоюза (ЕС). Об этом в четверг, 13 октября, сообщила газета Der Standard.

«Санкции стали смертельным ударом для экономики Австрии и Европы и угрожают нашему социальному миру», — сказал депутат.

По его словам, за последний год долг Австрии вырос на €87 млрд. Он подчеркнул, что долги продолжают неизмеримо расти.

Накануне был опубликован доклад социального исследования федерального ведомства статистики, из которого следует, что более трети живущих в Австрии заявили о сокращении доходов за минувший год. В частности, 44% из 3120 опрошенных граждан признались, что не могут позволить себе купить мебель, отправиться в путешествие или поменять автомобиль.

До этого, 8 октября, сообщалось, что на улицы Вены вышли около 2 тыс. митингующих. Они требовали, в том числе, отмены санкций против России и выступали в поддержку политического нейтралитета Австрии.

По мнению председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрия Исламова, протестные настроения в Европе будут усиливаться на фоне неправильных шагов правительств стран – членов Евросоюза (ЕС). Он отметил, что «единственной палочкой-выручалочкой для европейских стран была Россия», которая поставляла природный газ по низкой стоимости.

22 сентября глава австрийского МИД Александер Шалленберг заявил, что Австрия откажется от новых газовых санкций против России. Он отметил, что принятые санкционные пакеты Евросоюза (ЕС) носят всеобъемлющий характер.

Двумя днями ранее, 20 сентября, на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил мнение, что введение очередных антироссийских санкций нецелесообразно ввиду того, что уже принятые ранее рестрикции пока не оказали ожидаемого эффекта на экономику России.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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