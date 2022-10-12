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Исследование показало сокращение доходов за год у трети жителей Австрии
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Исследование показало сокращение доходов за год у трети жителей Австрии

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Фото: Global Look Press/dpa/Federico Gambarini
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Более трети жителей Австрии заявили о сокращении доходов за минувший год. Соответствующие данные приводятся в среду, 12 октября, в докладе по итогам социального исследования федерального ведомства статистики.

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Было опрошено 3120 граждан Австрии от 16 до 69 лет, пишет «Ридус». Респонденты назвали среди основных причин потери доходов высокую инфляцию, сокращение рабочего дня и снижение зарплаты.

Сокращение доходов вынуждает жителей страны экономить на всем. Так, 44% опрошенных признались, что не могут позволить себе купить мебель, отправиться в путешествие или поменять автомобиль, сообщает телеканал «360».

Ранее, 8 октября, в Вене около 2 тыс. человек вышли на митинг и потребовали отмены антироссийских санкций. Кроме того, граждане выступали в поддержку политического нейтралитета Австрии, а также снижения цен и инфляции.

Участники также требовали у властей прекратить поддержку «разжигателей войны» — Евросоюза, НАТО и США. Граждане заявили о желании восстановления дружественных отношений с Россией, чтобы страна продолжала получать энергоносители из РФ.

Среди выступающих на митинге присутствовал бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который обвинил Соединенные Штаты в развязывании конфликта на Украине, что привело к ухудшению отношений с Россией еще в 2014 году, передает RT. По его словам, нынешний президент Австрии Александер Ван дер Беллен «предает» интересы своей республики.

3 октября газета Exxpress сообщила, что всё больше австрийцев хотят вернуться к нейтралитету относительно ситуации на Украине.

В статье отмечается, что с таким требованием обратилась с открытым письмом к федеральному правительству страны инициатива «Возвращение к нейтралитету». За несколько дней это письмо подписали 39 477 австрийцев.

Между тем 22 сентября глава австрийского МИДа Александер Шалленберг заявил, что Австрия откажется от новых газовых санкций против России. Он отметил, что принятые санкционные пакеты Евросоюза (ЕС) носят всеобъемлющий характер.

20 сентября канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что на Западе, в том числе и в Австрии, уже появляются признаки усталости от рестрикций, потому что они не привели к урегулированию ситуации на Украине.

17 сентября Александер Ван дер Беллен разделил озабоченность своих граждан по поводу роста цен. Так, по информации австрийской газеты Kleine Zeitung, с осени счета за отопление в стране вырастут в среднем на 50%.

1 сентября немецкая газета Die Welt сообщила, что жители Австрии и официальная Вена начинают склоняться в пользу отмены санкций против РФ.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствия после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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