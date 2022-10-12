В Госдуме назвали причину протестов в Европе

Протестные настроения в Европе будут усиливаться. Это следствие неправильных шагов правительств стран-членов Евросоюза (ЕС). Об этом 12 октября заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов.

«Сначала политика сторонников климатических изменений привела к тому, что Европа массово отказалась от угольной отрасли и угольной генерации. Некоторые страны, такие как Германия, отказались от атомной отрасли, сделали ставку на возобновляемые источники, которые в момент кризиса всю энергосистему подвели, потому что еще не обладают достаточной степенью надежности», — приводит слова Исламова «Дума ТВ» для «Известий».

Депутат добавил, что «единственной палочкой-выручалочкой для европейских стран была Россия», которая поставляла природный газ по низкой стоимости.

«И теперь в результате, в том числе, диверсий, терактов на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2», целый макроевропейский регион остался без энергоснабжения, и цены, мы видим, кратно растут, население страдает, потому что платежки приходят огромные за услуги жилищно-коммунального хозяйства, за электроэнергию, за теплоэнергию», — сказал он.

Поэтому, по мнению Исламова, протесты в Европе — следствие «абсолютно неправильных шагов» Евросоюза.

«Приходит это осознание, в первую очередь, простым людям. Муниципалитеты уже многие просят правительства своих стран снять санкции с РФ. <…> Мне кажется, что эти протестные настроения будут продолжаться, а если будет эскалация украинского конфликта, то протестные настроения будут тоже больше», — заключил депутат.

Накануне жители немецкого Лейпцига вышли на митинг. Недовольные политикой Берлина в отношении Киева и Москвы немцы выкрикивали лозунги в адрес людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках.

10 октября тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

8 октября тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия готова пережить предстоящую зиму. Благополучный исход ожидается, в частности, в том случае, если немцы и компании продолжат адаптацию к изменившейся ситуации. Как напомнил Шольц, ФРГ уже практически дошла до цели по заполнению хранилищ на 95%. Кроме того, канцлер обратился в призывом не рассчитывать, что в будущем Германия сможет получать российский природный газ.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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