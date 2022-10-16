В Италии прошли акции против политики властей в отношении Украины

Жители сразу нескольких итальянских городов вышли на улицы, чтобы продемонстрировать несогласие с политикой действующих властей. Об этом в субботу, 15 октября, сообщает корреспондент «РИА Новости».

Участники протестов призвали отменить антироссийские санкции и прекратить поставлять оружие и боевую технику на Украину. Кроме того, граждане призвали решить острые социально-экономические проблемы Италии, связанные с резким ростом цен на электроэнергию и продовольствие.

Крупнейшая акция, организованная политическим объединением «Суверенная и народная Италия» (СНИ), состоялась на площади Санти Апостоли в центре Рима. Демонстранты выступали под лозунгом «Нет войне, нет санкциям, да миру и труду».

«Сегодня мы собрались здесь для защиты интересов итальянцев. Потому что в интересах итальянского народа начать подлинные мирные переговоры», — пояснил один из лидеров СНИ Антонио Ингройа.

Аналогичная акция прошла в Венеции при поддержке ассоциации «Венето — Россия». В ходе мероприятия были собраны подписи нескольких сотен человек под петицией а немедленную отмену санкций против Москвы. По словам руководителя «Венето — Россия» Пальмарино Дзокателли, он и его сторонники выступают за выход Италии из НАТО и отказ от военных поставок.

Того же мнения придерживается глава Международной ассоциации жертв терроризма Марко Фалвелла, один из организаторов митинга против накачиванию Украины оружием.

«Оружие и деньги — вот причина боли, страданий, голода. Оружие и деньги, вместе они никому не принесут добра, в том числе Италии», — подчеркнул он и добавил, что итальянским политикам следует отвлечься от милитаристских инициатив и сосредоточиться на потребностях своего народа.

Накануне журналист Маттео Миланези привел результаты опроса, согласно которым 60% жителей Италии считают, что Украину нужно посадить за стол переговоров с Россией. И только 27% поддерживают продолжение военной помощи Киеву. Он предположил, что кардинальным переменам в настроениях итальянцев поспособствовали проблемы в энергетике.

Ранее, 8 октября, главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Франкенштейном, который «вышел из-под контроля своих создателей», что влечет множество проблем для Евросоюза. По мнению Травальо, Зеленскому стоит указать единственный верный путь — «мирные переговоры, а не ядерный холокост».

3 октября сообщалось, что по всей Италии проходят акции протеста против резкого роста тарифов на электричество и газ. В некоторых городах итальянцы сжигают счета за электричество, выступая против увеличения тарифов за электроэнергию на 60%, объявленного правительством с 1 октября. Демонстранты обвиняют ЕС в том, что он не предпринимает реальных усилий для борьбы со спекуляцией, что привело к росту цен на газ и электричество.

Страны Запада отправляют Киеву военную технику и оружие, а также оказывают финансовую поддержку на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения в регионе.

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