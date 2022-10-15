Пентагон раскрыл содержание выделяемого Украине нового пакета помощи

В рамках очередного пакета военной помощи Украина получит боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS из арсенала американского министерства обороны. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщила пресс-служба Пентагона.

Кроме того, в пакет войдут: артиллерийские снаряды 155-мм калибра, противотанковые орудия, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM), многоцелевые транспортные средства, стрелковое оружие с патронами и медикаменты.

Ранее в этот день президент США Джо Байден поручил выделить Киеву военную помощь в размере $725 млн за счет резервов Пентагона.

Тогда же глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что в течение октября ожидается поступление первой партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из США.

12 октября стало известно, что общий объем помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Штатов достиг $16,8 млрд.

Накануне сообщалось, что американский лидер попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского не жаловаться на недостаточную поддержку, иначе Киев может лишиться помощи от Вашингтона.

В ходе телефонных переговоров, которые состоялись 10 октября, Байден пообещал Зеленскому поддерживать Украину, пока это необходимо, в том числе организовать поставку передовых систем ПВО.

10 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что заявления американской стороны о готовности снабжать украинскую армию оружием можно воспринимать как подтверждение статуса участника конфликта. Он призвал коллективный Запад не пересекать «красных линий», добавив, что «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

Западные государства начали активно вооружать Киев на фоне проводимой РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Москва приняла решение вмешаться на фоне обострения ситуации в регионе из-за регулярных обстрелов со стороны украинских военных.

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