Чуть-чуть считается: как Минобороны едва не лишилось $3,5 млн

Адвокат Константин Скрыпник, уже арестованный по уголовному делу о вероятном хищении собственности своей же клиентки на сумму $11,8 млн, может стать фигурантом еще одного процесса . Речь идет о возможной попытке завладеть $3,5 млн, принадлежавшими Минобороны. Свидетель по этому делу предполагает, что Скрыпник по поддельным документам присвоил себе права аренды бывшего здания общежития ЦСКА, перестроенного в «Арт Отель», а затем попытался отсудить у ведомства вложенные в это не свои деньги. Как это стало возможным — в материале «Известий».

Немецкие корни

Константин Скрыпник — известная фигура в узких кругах. Свой след он оставил не в одном судебном процессе: называл себя свидетелем по делу банды киллеров Аслана Гагиева (Джако), стал обвиняемым по уголовному делу о хищении ТЦ «Галерея «Водолей» у семьи кинопродюсера Юрия Глоцера (дело находится в производстве следственного управления СКР по ЮВАО Москвы), подозревается в хищении собственности своей же клиентки Анжелы Сергеевой на сумму $11,8 млн , сообщал РЕН ТВ. Скрыпник успел побывать в федеральном розыске, а также, как предполагают следователи, устроил инсценировку похищения собственного сына , сказано в материалах Следственного комитета, с которыми ознакомились «Известия».

Сейчас по делу Сергеевой адвокат заключен под стражу до 9 ноября, сообщали СМИ . Теперь, по информации «Известий», Константина Скрыпника могут заподозрить в причастности к попытке присвоить $3,5 млн, принадлежавших Министерству обороны РФ. В августе 2022 года в отношении неопределенного круга лиц было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»); в рамках этого дела против Скрыпника были даны свидетельские показания (есть у «Известий»).

Чуть-чуть считается Адвокат Константин Скрыпник Фото: ИЗВЕСТИЯ

Эта история началась в 2001 году , когда адвокат Константин Скрыпник познакомился с гражданином Германии Дитером Фитцем — на тот момент не последним человеком в российском футболе. Фитц в 1992 году был генеральным менеджером клуба ЦСКА , организовывал игры Лиги чемпионов в Берлине и на протяжении нескольких лет работал в системе национальной сборной России. Благодаря его связям с армейским клубом в 1994 году немецкому бизнесмену предложили взять в долгосрочную аренду аварийное здание общежития футбольной команды в Москве на 3-й Песчаной улице. Условием аренды было восстановление объекта, сказано в материалах дела.

Справка «Известий» Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) — российский спортивный клуб, федеральное автономное учреждение Минобороны России. Полное официальное наименование спортивного клуба — «Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб армии».

Через год Дитер Фитц приобрел 100% акций швейцарской фирмы High Technology AG и заключил от ее имени договор аренды . Эта же фирма занялась реконструкцией здания — его переделали в гостиницу «Арт-Отель» , сказано в материалах дела. В 2001 году немецкий бизнесмен нанял Константина Скрыпника в свою компанию в качестве консультанта и дал ему полный доступ к «внутренней кухне» High Technology AG .

— Константина Скрыпника посоветовал в качестве специалиста один из функционеров ЦСКА, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

Чуть-чуть считается2 Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Оказанное адвокату доверие обернулось для Дитера Фитца фиаско. По словам свидетеля, в ноябре того же года Скрыпник с сообщниками, вероятно, сфабриковали анонимное обвинение в адрес бизнесмена о неуплате налогов, из-за которого того задержали в аэропорту Берлина и поместили в следственный изолятор на пять недель. В итоге правоохранительные органы обнаружили, что обвинение ложное, и освободили его. Но в отсутствие Дитера Фитца Константин Скрыпник провел фиктивное собрание акционеров High Technology AG и переоформил 92% акций фирмы на себя , следует из материалов дела. Таким образом он лишил своего компаньона контроля и над организацией, и над гостиницей «Арт-Отель».

Кроме того, в разных субъектах РФ было создано более 20 компаний High Technology, по словам свидетеля, их собственником выступила жена адвоката. Сейчас количество фирм уменьшилось до восьми, их уставной капитал не превышает 10 тыс. рублей, а гендиректором числится некий Андрей Иванов, указано в базе «Спарк».

В материалах дела о вероятном хищении $3,5 млн (есть в распоряжении «Известий») сказано: немецкий бизнесмен хотел миром уговорить Константина Скрыпника вернуть фирму . Но адвокат перешел на угрозы и заявил, что он якобы действующий сотрудник ФСБ, отмечено в документах. «Доказательства» своей принадлежности к службе безопасности он предоставил в 2005 году, когда Дитер Фитц пытался уже через суд вернуть права на собственность. Адвокат направил в отель, где проживал немец, людей в форме ФСБ, которые угрожали ему расправой , сказано в материалах дела.

— Были ли эти люди сотрудниками правоохранительных структур или нет, неизвестно. Присутствовали все атрибуты: форма, оружие, автомобиль с мигалками. Действовали они открыто, сопроводили Фитца до первого пункта контроля в московском аэропорте, — отметил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

Тут бы и конец истории — Константин Скрыпник мог тогда избежать наказания и остаться при «Арт-Отеле», так как угрозы на немецкого бизнесмена подействовали . Но в 2020 году он от имени High Technology AG направил иск к Минобороны РФ: адвокат решил отсудить у ведомства деньги, которые Дитер Фитц вложил в реконструкцию бывшего общежития ЦСКА — те самые $3,5 млн , сказано в материалах дела.

«Известия» направили запрос в Минобороны.

Суд на суд

Изначально Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о переплате за аренду объекта, поскольку, согласно ст. 623 ГК РФ («Улучшения арендованного имущества»), арендатор имеет право потребовать компенсацию в случае расторжения договора . Это следует из опубликованных материалов суда.

«По состоянию на дату рассмотрения спора не оспоренная ответчиком задолженность перед истцом, вытекающая из переплаты арендных платежей, составляет 3,5 млн долларов США по курсу ЦБ РФ в рублевом эквиваленте», — сказано в документе от 25 ноября 2021 года.

Но в этом же году Верховный суд (ВС) РФ отменил решение Арбитражного суда, посчитав, что дело рассмотрели с нарушениями . В результате выяснилось, что никакой переплаты за аренду здания не было.

В материалах суда (есть в открытом доступе) сказано, что у ООО «Гостиница «Арт-Отель» нет оснований для взыскания денег у Минобороны, потому что соглашения об аренде были подделаны . По факту договор об аренде был заключен на 25 лет, а Константин Скрыпник представил фиктивный договор на 49 лет (копии документов есть у «Известий»).

Дело вернулось в первую инстанцию, и на этот раз Арбитражный суд Москвы пересмотрел свое решение и отказал Скрыпнику в удовлетворении иска, сказано в базе данных ведомства. А уже в августе 2022 года 517-й военный следственный отдел СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») , следует из материалов дела.

«Известия» направили запрос в ЦСКА с вопросами о том, какой сейчас статус у здания бывшего общежития спортивного клуба и знают ли представители организации об уголовном деле, в котором в качестве свидетеля фигурирует его бывший арендатор Дитер Фитц.

Ошибки со стороны судов, подобные той, из-за которой Минобороны чуть не лишилось круглой суммы, не редкость , сказал «Известиям» председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов. По его словам, многие сталкиваются с похожими ситуациями.

— Судебной системе России необходимо реформирование. У нас есть проблемы, касающиеся экспертизы. Сейчас Министерство юстиции прорабатывает изменения в системе экспертиз . Не стоит забывать, что в основе каждого подвига и преступления присутствует человек, поэтому этот фактор нельзя не учитывать, — отметил эксперт.