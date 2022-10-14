Жилой дом загорелся в Орловской области

Жилой дом загорелся в деревне Подымова Знаменского района Орловской области. Об этом в пятницу, 14 октября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в 09:30 13 октября. Площадь пожара составила 72 кв. м. Никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что три человека погибли в результате пожара во Владивостоке. Возгорание произошло в помещении на территории частного домовладения. Местные жители успели сами потушить пожар до прибытия спасателей. Однако в ходе разбора сгоревшей постройки были обнаружены останки трех человек.