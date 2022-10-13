Глава «Газпрома» сообщил о заполненных водой «Северных потоках»

Поврежденные нитки газопроводов системы «Северный поток» сейчас на большом протяжении заполнены морской водой, для их ремонта потребуется отрезать и заменить значительную часть трубы. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире Первого канала.

Как подчеркнул глава «Газпрома», Россия до сих пор не допущена к месту аварии. При этом по скорости — как газопроводы теряли давление — понятно, что это произошел полный разрыв трубы, отметил Миллер. По его словам, это значит, что труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности в сторону России, заполнена морской водой.

«Эксперты говорят — чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», — сказал глава «Газпрома».

По словам Миллера, чтобы восстановить целостность поврежденной трубы, необходимо поднять ее на поверхность, что осложняется ее заполнением морской водой на сотни километров.

Кроме того, глава «Газпрома» отметил, что восстановление работоспособности «Северного потока» осложняется и ситуацией с неработающими турбинами Siemens.

Миллер уточнил, что у компании Siemens есть только один завод для капитального ремонта в Канаде, которая ввела санкции. Поэтому на сегодняшний день нет ни одной работающей турбины на компрессорной станции «Портовая». Как отметил глава «Газпрома», в связи с этим восстановление газопровода «Северный поток» отягощается тем, что фактически надо строить новую компрессорную станцию уже под другие, российские турбины.

Пока никто из европейских партнеров не сказал, что желает восстановления поврежденных ниток, добавил Миллер.

Ранее в этот день глава министерства обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что расследование аварий на «Северных потоках» затрудняют находящиеся на дне Балтийского моря снаряды времен Второй мировой войны. Однако, по его словам, выяснение обстоятельств произошедшего не приостанавливается.

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента, Россию до него не допустили. 13 октября вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что РФ до сих пор не допущена к расследованию.

До этого, 10 октября, пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток». Он напомнил, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». По словам Куприянова, взрыватель лежал точно в пространстве между нитками газопровода в одной из них.

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

28 сентября следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами.

В начале октября давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал происшествия на газопроводах актами международного терроризма. По его словам, за происшествиями стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку. Президент отметил, что «очевидно, это тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, уничтожить политическую субъектность Европы».