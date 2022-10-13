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Снаряды времен Второй мировой войны мешают в расследовании ЧП на «Северных потоках»

Глава Минобороны Дании Бедсков: снаряды времен Второй мировой войны мешают в расследовании на «Северных потоках»
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Фото: REUTERS/Danish Defence Command
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Расследование аварий на «Северных потоках» затрудняют находящиеся на дне Балтийского моря снарядов времен Второй мировой войны. Об этом 13 октября заявил глава министерства обороны Дании Мортен Бедсков, сообщает AFP.

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«Это район, отмеченный наличием боеприпасов времен Второй мировой войны, использованных или неиспользованных. Их много на дне моря, так что это не так просто», — рассказал он журналистам в Брюсселе перед встречей стран – участниц НАТО.

Бедсков также отметил, что расследование успешно продолжается.

Диверсии на на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

28 сентября следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами.

В начале октября давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло.

12 октября президент России Владимир Путин назвал происшествия на газопроводах актами международного терроризма. По его словам, за происшествиями стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку. Президент отметил, что «очевидно, это тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, уничтожить политическую субъектность Европы».

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента, Россию до него не допустили. 13 октября вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что РФ до сих пор не допущена к расследованию.

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