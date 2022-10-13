Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти ФРГ могут отменить запрет на добычу газа и нефти в Северном море
Мир
Судоходство в Босфоре восстановлено после инцидента с сухогрузом
Мир
Крутских заявил о готовности РФ к диалогу с США по кибербезопасности
Мир
В Польше спрогнозировали рост случаев ВИЧ из-за беженцев с Украины
Общество
Вильфанд сообщил об установлении снежного покрова в азиатской части РФ
Армия
Ракета «воздух–РЛС» показала высокую эффективность на Украине
Мир
Рябков указал на ответственность США за слом системы безопасности в мире
Происшествия
В Иркутской области произошло землетрясение
Общество
Москвичам рассказали о потеплении в выходные
Экономика
Встреча глав минфинов G20 завершится без принятия итогового коммюнике
Культура
Донецкий художественный музей подключится к музейной системе России
Экономика
Бизнес предупредил о риске подорожания газировки минимум на 7%

Военный эксперт рассказал о эффективности российского гиперзвукового оружия

Военный эксперт Корнев: сегодня есть окно возможностей, когда гиперзвук имеет явное преимущество над ПВО
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На данном этапе развития систем вооружений гиперзвук является одним из, видимо, решающих факторов в области вооружения, рассказал в четверг, 13 октября, «Известиям» главный редактор портала MilitaryRussia, военный эксперт Дмитрий Корнев.

МиГ победы: сверхвысотные перехватчики научат искать гиперзвуковые цели
Экипажи МиГ-31БМ начали тренироваться в обнаружении боеголовок на большой высоте

Как пояснил специалист, гиперзвуковые ракетные комплексы дают большое преимущество для той стороны, у которой они есть, так как не перехватываются даже современной противовоздушной обороной, особенно это касается систем малой и средней дальности.

«Непосредственно на поле боя их влияние не столь существенно, но на больших расстояниях, от 100 км, их роль становится всё более существенной. Основные сферы применения гиперзвука — это сейчас противокорабельные системы. Для нас это особенно актуально, потому что у нас есть такой вызов, как флоты ведущих мировых держав. Особенно американский флот с его авианосцами», — объяснил Корнев.

Кроме того, для России крайне актуальны гиперзвуковые ударные системы средней и большой дальности, потому что они могут достать даже до самых защищенных целей, которые недоступны авиации.

«Конечно, с годами научатся сбивать и гиперзвук. Но сейчас есть такое окно возможностей, когда гиперзвуковой «меч» имеет явное преимущество над щитом ПВО», — заключил Корнев.

12 октября The Washington Times опубликовало материал, в котором ссылается на отчет конгресса США. Согласно этому отчету, американские радары не способны отслеживать китайские и российские гиперзвуковые ракеты вплоть до поздних стадий полета, несмотря на то что в этом направлении ведется активная работа. Отмечается, что для решения этой проблемы Пентагон разрабатывает новую сеть из 550 спутников, которые должны обеспечивать глобальный поиск, предупреждение, отслеживание и наведение на передовые ракеты противника, включая гиперзвуковые.

Ранее, 2 октября, сообщалось, что Пентагон заказал у военно-промышленного концерна Raytheon разработку и испытание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM, сумма контракта составила около $1 млрд.

12 сентября директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард заявил о том, что разработанная Россией программа создания гиперзвуковых ракет пугает. По его словам, США в этом плане сильно отстают от РФ.

20 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о старте производства в России гиперзвуковых ракет «Циркон». Ракеты фактически поставлены на вооружение, отметил он, а также добавил, что РФ продолжит и производство ракет «Кинжал».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022