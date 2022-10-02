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СМИ сообщили о разработке США крылатой ракеты воздушного базирования HACM

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Фото: Raytheon Technologies Corporation
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Пентагон заказал у военно-промышленного концерна Raytheon разработку и испытание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM, сумма контракта составила около $1 млрд. О проекте 2 октября рассказал военный корреспондент Андрей Коц.

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В настоящее время Вашингтон реализует несколько программ гиперзвукового оружия. Ракета HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) поступит на вооружение ВВС США уже в 2027-м году, пишет «РИА Новости».

Крылатая гиперзвуковая ракета воздушного базирования способна разгоняться в верхних слоях атмосферы до 6 тыс. км/ч. Дальность неизвестна, но американцы подчеркивают, что превзойдут по этому показателю уже существующие самые дальнобойные системы ПВО России и Китая.

«В качестве основных носителей HACM мы рассматриваем самолеты тактической авиации, главным образом истребители, — сообщил журналистам начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.

По его словам, новое оружие позволит командирам более гибко планировать боевые действия, так как ракеты смогут ликвидировать самые ценные подвижные цели в ближнем тылу противника.

Носителями ракет, скорее всего, станут истребители пятого поколения F-35 и F-22.

В июне 2021 года Пентагон заключил три 15-месячных контракта на разработку предварительных концепций гиперзвуковых крылатых ракет с корпорациями Boeing, Lockheed Martin и Rautheon. Последнюю выбрали для строительства прототипов.

Программа разработки HACM должна завершиться созданием боевых образцов. Еще есть аэробаллистическая ракета ARRW с глайдером от Lockheed Martin. Это изделие сможет развивать скорость свыше 20 Махов и бить на 900 км. Ракета предназначена для поражения сухопутных целей, кораблей и целей, быстро меняющих положение. Основные носители ARRW — стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-1B.

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Принять перспективные ракеты на вооружение планировали уже в 2022 году, но неудачные испытания сдвинули сроки. Успешные испытания прошли только в мае 2022 года.

12 сентября директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард заявил о том, что разработанная Россией программа создания гиперзвуковых ракет пугает. По его словам, США в этот плане сильно отстают от России.

Американский эксперт подчеркнул, что на вооружении РФ и КНР уже стоят сверхзвуковые ракеты, способные преодолевать 6 тыс. км в час на малой высоте, а также менять направление. При этом, уточнил Буффард, не существует в настоящее время ракет перехвата.

Между тем «Известия» в конце августа узнали, что пилоты российских сверхвысотных перехватчиков учатся искать гиперзвуковые цели. Так, несмотря на то что гиперзвукового оружия пока нет ни у кого, кроме России, на МиГ-31БМ уже проводятся тренировки по поиску объектов на высотах свыше 10 тыс. м.

20 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о старте производства в России гиперзвуковых ракет «Циркон». Ракеты фактически поставлены на вооружение, отметил он, а также добавил, что РФ продолжит и производство ракет «Кинжал».

15 августа стало известно, что судостроительный завод «Северная верфь» планирует до конца года передать Военно-морскому флоту РФ фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350. Фрегаты проекта 22350 станут первыми штатными носителями гиперзвукового оружия.

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