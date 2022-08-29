Пилоты истребителей РФ начали обучение поиску гиперзвуковых целей

Пилоты российских сверхвысотных перехватчиков учатся искать гиперзвуковые цели. На МиГ-31БМ уже проводятся тренировки по поиску объектов на высотах свыше 10 тыс. м, узнали «Известия».

Несмотря на то что гиперзвукового оружия пока нет ни у кого, кроме России, учиться противодействовать ему надо уже сейчас, а эти самолеты оптимальны для такой задачи, отмечают эксперты.

Если МиГ-31 научатся искать гиперзвуковые цели и своевременно их обнаруживать, это радикально усилит защиту России от перспективных угроз.

«Российским экипажам необходимо иметь навыки по перехвату таких целей. МиГ-31БМ идеально подходит для такого рода задач. Это один из самых универсальных, самых скоростных и самых востребованных в таких ситуациях самолетов. Потенциально они могут сбивать цели, которые не под силу уничтожить многим другим истребителям. Это очень перспективная машина», — рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов.

Он пояснил, что современные ракеты идут на очень больших скоростях, в два-три раза превышающих скорость звука, поэтому умение уничтожать их как никогда актуально. К тому же сегодня все, кто могут, пытаются создать свое гиперзвуковое оружие.

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«МиГ победы: сверхвысотные перехватчики научат искать гиперзвуковые цели»