СМИ сообщили о неспособности США отслеживать гиперзвуковые ракеты РФ и КНР

Согласно отчету Конгресса, на который ссылается The Washington Times, американские радары не способны отслеживать китайские и российские гиперзвуковые ракеты вплоть до поздних стадий полета, несмотря на то, что в этом направлении ведется активная работа.

«Существующие наземные и космические системы не справляются с обнаружением и отслеживанием российских гиперзвуковых ракет вплоть до поздних стадий полета — даже при том, что Пентагон разрабатывает новые ПРО по ускоренной программе», — говорится в отчете.

Для решения этой проблемы Пентагон разрабатывает новую сеть из 550 спутников, которые должны обеспечивать глобальный поиск, предупреждение, отслеживание и наведение на передовые ракеты противника, включая гиперзвуковые. При этом в статье отмечается, что недавно принятые законы США требуют, чтобы Пентагон уже к концу 2023 года разработал гиперзвуковые и баллистические космические датчики и начал их орбитальные испытания.

В отчете также сделан акцент на то, что США отстают от Китая и России в создании гиперзвукового оружия. В связи с этим министерство обороны США запросило $4,7 млрд в 2023 году на реализацию программы, которая, как предполагается, позволит сократить разрыв.

Ранее, 2 октября, сообщалось, что Пентагон заказал у военно-промышленного концерна Raytheon разработку и испытание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM, сумма контракта составила около $1 млрд.

12 сентября директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард заявил о том, что разработанная Россией программа создания гиперзвуковых ракет пугает. По его словам, США в этом плане сильно отстают от России.

20 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о старте производства в России гиперзвуковых ракет «Циркон». Ракеты фактически поставлены на вооружение, отметил он, а также добавил, что РФ продолжит и производство ракет «Кинжал».