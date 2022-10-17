Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские десантники уничтожили танки и бронетехнику ВСУ
Армия
Концерты для мобилизованных прошли в разных регионах России
Мир
Рогов заявил об учениях ВСУ по форсированию Днепра в октябре
Мир
Британские СМИ заявили о неизбежности отставки Трасс
Мир
FT допустила разлад между США и Саудовской Аравией из-за Байдена
Мир
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Украинские СМИ связали подорожание яиц с потерей Херсонской области
Экономика
Бизнес-посол РФ заявил об отсутствии проблем с картой «Мир» в ОАЭ
Экономика
Интерес ОАЭ к российскому рынку с начала года вырос на 15%
Общество
Некоторые мигранты приостановили получение гражданства РФ из-за Украины
Общество
Стало известно о попытке хищения у Минобороны $3,5 млн
Мир
Разведчик ВСУ рассказал об иностранных наемниках под Харьковом

В туротрасли назвали лучшие направления для путешествий на ноябрьские праздники

Глава Союза туриндустрии Барзыкин рассказал россиянам, куда поехать на отдых на ноябрьские праздники
0
Фото: РИА Новости/Юлий Ахромеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России есть достаточно широкий спектр туристических направлений, которые подойдут для ноябрьских праздников, а для экономии стоит бронировать тур заранее. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Пойдем приморским путем: Ростуризм запустит новый национальный турмаршрут
Какие локации войдут в его состав и чем он может быть интересен путешественникам

«Спектр направлений у нас достаточно широкий, а стоимость зависит от времени бронирования: чем раньше — тем дешевле. Если вы планируете поездку на школьные каникулы — выбор лучше сделать в ближайшие две недели. В целом авиабилеты внутри страны сейчас довольно дешевые, можно найти хорошие варианты», — отметил специалист.

По его словам, поехать путешествовать на ноябрьские праздники можно по уже известным востребованным направлениям — это черноморское побережье, Золотое кольцо, города Северо-Запада России.

«Я на днях вернулся из Екатеринбурга — этот город может предложить отличный экологический маршрут, промышленный туризм», — указал Барзыкин.

Комментируя туры за границу, специалист также отметил тенденцию по снижению цен.

«Поэтому, возможно, выгоднее будет подождать и поездки за рубеж пока не покупать. Это не касается Нового года и Рождества — лучшие гостиницы на эти праздники будут забронированы сильно заранее, не стоит медлить с бронированием», — резюмировал собеседник «Известий».

4 ноября в России отмечают День народного единства. Праздничная дата выпадает на пятницу, поэтому выходные продлятся три дня — с 4 по 6 ноября.

Ранее, 12 сентября, Барзыкин сообщил, что более 30% туристов в зимний период отправятся на российские горнолыжные курорты. Также активно бронируются такие направления, как Карелия, Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край. Вместе с тем очень популярным зарубежным направлением по-прежнему остается Турция. Кроме того, на зимний период объявляют рейсы в Таиланд, Вьетнам и в Объединение Арабские Эмираты.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022