В туротрасли назвали лучшие направления для путешествий на ноябрьские праздники

В России есть достаточно широкий спектр туристических направлений, которые подойдут для ноябрьских праздников, а для экономии стоит бронировать тур заранее. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Спектр направлений у нас достаточно широкий, а стоимость зависит от времени бронирования: чем раньше — тем дешевле. Если вы планируете поездку на школьные каникулы — выбор лучше сделать в ближайшие две недели. В целом авиабилеты внутри страны сейчас довольно дешевые, можно найти хорошие варианты», — отметил специалист.

По его словам, поехать путешествовать на ноябрьские праздники можно по уже известным востребованным направлениям — это черноморское побережье, Золотое кольцо, города Северо-Запада России.



«Я на днях вернулся из Екатеринбурга — этот город может предложить отличный экологический маршрут, промышленный туризм», — указал Барзыкин.

Комментируя туры за границу, специалист также отметил тенденцию по снижению цен.

«Поэтому, возможно, выгоднее будет подождать и поездки за рубеж пока не покупать. Это не касается Нового года и Рождества — лучшие гостиницы на эти праздники будут забронированы сильно заранее, не стоит медлить с бронированием», — резюмировал собеседник «Известий».

4 ноября в России отмечают День народного единства. Праздничная дата выпадает на пятницу, поэтому выходные продлятся три дня — с 4 по 6 ноября.

Ранее, 12 сентября, Барзыкин сообщил, что более 30% туристов в зимний период отправятся на российские горнолыжные курорты. Также активно бронируются такие направления, как Карелия, Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край. Вместе с тем очень популярным зарубежным направлением по-прежнему остается Турция. Кроме того, на зимний период объявляют рейсы в Таиланд, Вьетнам и в Объединение Арабские Эмираты.