Заведующую детсадом на Камчатке оштрафовали за травмы ребенка

В Камчатском крае заведующую детским садом в селе Мильково привлекли к административной ответственности. Она не смогла обеспечить безопасность воспитанников.

Прокуратура Мильковского района провела проверку соблюдения законодательства об обеспечении безопасности воспитанников детского сада «Ручеек».

Установлено, что в июле этого года дети младшей группы были на прогулке. Воспитатель во время разговора с ребенком перестала контролировать одну из воспитанниц, и четырехлетняя девочка упала, ударилась о скамейку и разбила губу. Травмы были квалифицированы как легкий вред здоровью.

В отношении заведующей было возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой судья назначил ей штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщает ИА KamchatkaMedia.

Ранее сообщалось, что в детском саду городского округа Видное. Во время тихого часа на детей с потолка рухнула штукатурка. Трое детей получили травмы. Два мальчика отделались царапинами, им оказали медицинскую помощь на месте. Еще одного ребенка, девочку, доставили в больницу.