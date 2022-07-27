В подмосковном детсаду пострадали три ребенка при падении штукатурки

В городе Видное Московской области в детском саду 27 июля штукатурка с потолка обвалилась на детей.

По информации «Известий», в результате ЧП пострадал один ребенок. Девочку доставили в больницу, два мальчика получили царапины.

Сейчас устанавливаются подробности и причины случившегося.

23 июля стала известна причина взрыва в детском саду «Звездочка» в Пугачево в Удмуртии. Там взорвался детонатор, который два шестилетних воспитанника принесли с парковки. Сам взрыв случился в апреле. Двое мальчиков отделались царапинами.