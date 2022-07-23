Названа причина взрыва в детсаду в Удмуртии

В Следственном комитете Удмуртии установили причину взрыва в детском саду «Звездочка» в Пугачево. Там взорвался детонатор, который два шестилетних воспитанника принесли с парковки. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава СК Удмуртии Рустам Тугушев.

По его словам, мальчик нашел «какую-то железку», оказавшуюся детонатором, в щебне на парковке жилого дома, а затем принес ее в детский сад. Щебень обследовали специалисты и обнаружили в нем другие детонаторы. Сейчас они обезврежены.

Установлено, что доставкой щебня занимались несколько организаций. Они завезли камни с территории воинской части в Пугачево, где в 2011 году произошел пожар со взрывами.

Расследование дела ведут по двум статьям УК РФ: «Халатность» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Udm-info.ru пишет, что после взрыва в детском саду, который произошел 25 апреля, Росгвардия исследовала Пугачево. Были уничтожены все найденные опасные предметы.