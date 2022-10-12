Картины русских художников продадут на аукционе в Нью-Йорке

В нью-йоркском пригороде Мамаронек 15 октября пройдет масштабный русский аукцион американского дома Shapiro, главным хитом которого станет «Портрет двух женщин» Олега Целкова. По мнению экспертов, «Портрет» имеет все шансы установить ценовой рекорд художника, который немногим более года назад скончался в Париже.

Это ранняя работа знаменитого нонконформиста, оцененная в $600–800 тыс., написанная в 1966 году, имеет безупречный провенанс, участвовала в нескольких выставках, вошла в каталоги. Кроме того, на нью-йоркском аукционе много работ художников, которые накануне или сразу после Октябрьской революции покинули Россию — Наталья Гончарова, Константин Коровин, Мстислав Добужинский, Сергей Судейкин, Александр Бенуа, Давид Бурлюк и другие.

Как всегда, непременными участниками торгов стали именитые конформисты — Эрнст Неизвестный, Анатолий Зверев, Лидия Мастеркова, Владимир Янкилевский, Борис Свешников, Михаил Шемякин, Петр Беленок. Известный соц-артист Леонид Соков представлен исполненными иронией портретами Брежнева, Андропова и изваянием ленинской головы.

Shapiro также выставляет шесть картин одного из официальных портретистов Советского Союза — Дмитрия Налбандяна, многократного лауреата Ленинской и Сталинской премий: вместе с несколькими пейзажами и натюрмортами это две «исторические» картины — «Ленин выступает на Красной площади» и «Сталин проводит заседание военного совета».

В Соединенных Штатах, как и в Европе, на аукционы попадают главным образом произведения из частных собраний западных коллекционеров или русских эмигрантов.

Также в конце октября в известной галерее Moenius, которая расположена в Берне, пройдет русский аукцион «Иконы и искусство», на котором собрано более 300 лотов, в том числе 120 икон разных эпох.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ленин такой дорогой: что покупают на русских аукционах