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Боррель признал нарушение ряда обещаний НАТО перед Россией

Глава Евродипломатии Боррель признал невыполнение ряда обещаний НАТО перед Россией
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Североатлантический альянс не смог выполнить некоторые из обещаний, данных России. Об этом во вторник, 11 октября, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде, он сказал, что нарушения со стороны НАТО «возможны». Тем не менее, подчеркнул Боррель, такие доводы не являются достаточным основанием для развертывания Москвой спецоперации на Украине и в Донбассе.

Также он добавил, что Евросоюз (ЕС) имеет серьезные обязательства перед Украиной, которые выполняет, оказывая всестороннюю поддержку Киеву и расширяя антироссийскую ограничительную политику. Боррель не решился предполагать, как долго будет сохраняться единство союзников в вопросе санкций, однако добавил, что прочность трансатлантического сотрудничества Европы и США уже превзошла ожидания.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной неприемлема, поскольку будет означать поражение альянса. При этом он подчеркнул, что организация не намерена принимать непосредственное участие в конфронтации.

Тогда же замглавы МИД России Сергей Рябков призвал США и НАТО осознать опасность неконтролируемой эскалации.

21 сентября Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса намерены усилить давление на Российскую Федерацию и продолжат вводить новые санкции.

В то же время он указал, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не будет прибегать к безрассудной ядерной риторике.

В августе сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что НАТО является реальной угрозой для России, и количество военных баз, находящихся по периметру Российской Федерации, свидетельствует об этом.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ориентация Украины на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в альянсе стало одной из причин специальной военной операции (СВО) Москвы.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса на фоне участившихся атак со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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