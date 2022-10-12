Боррель признал нарушение ряда обещаний НАТО перед Россией

Североатлантический альянс не смог выполнить некоторые из обещаний, данных России. Об этом во вторник, 11 октября, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде, он сказал, что нарушения со стороны НАТО «возможны». Тем не менее, подчеркнул Боррель, такие доводы не являются достаточным основанием для развертывания Москвой спецоперации на Украине и в Донбассе.

Также он добавил, что Евросоюз (ЕС) имеет серьезные обязательства перед Украиной, которые выполняет, оказывая всестороннюю поддержку Киеву и расширяя антироссийскую ограничительную политику. Боррель не решился предполагать, как долго будет сохраняться единство союзников в вопросе санкций, однако добавил, что прочность трансатлантического сотрудничества Европы и США уже превзошла ожидания.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной неприемлема, поскольку будет означать поражение альянса. При этом он подчеркнул, что организация не намерена принимать непосредственное участие в конфронтации.

Тогда же замглавы МИД России Сергей Рябков призвал США и НАТО осознать опасность неконтролируемой эскалации.

21 сентября Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса намерены усилить давление на Российскую Федерацию и продолжат вводить новые санкции.

В то же время он указал, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не будет прибегать к безрассудной ядерной риторике.

В августе сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что НАТО является реальной угрозой для России, и количество военных баз, находящихся по периметру Российской Федерации, свидетельствует об этом.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ориентация Украины на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в альянсе стало одной из причин специальной военной операции (СВО) Москвы.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса на фоне участившихся атак со стороны украинских боевиков.

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