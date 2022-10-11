Посольство Узбекистана призвало сограждан покинуть Украину

Посольство Узбекистана в Киеве призвало своих граждан покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в эту страну. Соответствующая информация размещена на сайте диппредставительства.

В посольстве отметили, что граждан Узбекистана призывают покинуть территорию Украины в целях личной безопасности в связи с обострением ситуации в стране и вероятностью продолжения ракетно-артиллерийских ударов, передает RT.

Накануне посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан по возможности покинуть украинскую территорию, передает НСН.

В тот же день американское посольство в Киеве призвало американцев покинуть Украину, сообщается на сайте kp.ru.

Утром в понедельник взрывы прогремели в крупных городах Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Также ударам подверглись объекты военного управления и энергетики. В Киеве произошло порядка четырех взрывов. В Сети появилось видео пожара в здании Службы безопасности Украины на Терещенковской улице в Шевченковском районе украинской столицы.

Движение метрополитена в Киеве было приостановлено, сообщает телеканал «360».

По некоторым данным, ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины остались без электричества. В некоторых городах нет водоснабжения, также наблюдаются перебои в работе интернета. В Харькове и Киеве приостановили работу метро.

Сообщалось о взрывах в Днепре, Львове, Одессе и других городах. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе объектам энергетики по всей стране. Также он объявил о воздушной тревоге.

Пользователи украинского сегмента соцсетей распространили карту украинских городов с отметками взрывов.