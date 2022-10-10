В Сети показали карту взрывов на территории Украины

Пользователи украинского сегмента социальных сетей распространили карту городов Украины, где утром 10 октября прогремели взрывы.

Как следует из опубликованных данных, взрывы произошли практически во всех крупных украинских городах. Характерными для пожара знаками отмечены Киев, Кривой Рог, Львов, Запорожье, Львов, Тернополь, Харьков, Кременчуг, Запорожье и другие.

Комментарии властей по содержанию карты к настоящему времени нет.

Утром в понедельник в Киеве произошло порядка четырех взрывов. В Сети появилось видео пожара в здании Службы безопасности Украины (СБУ) на Терещенковской улице в Шевченковском районе украинской столицы.

Очевидцы сообщают, что огнем охвачена киевская теплоэлектростанция. Движение метрополитена в Киеве приостановлено.