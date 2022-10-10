Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин сообщил о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»
Авто
Renault и Nissan намерены пересмотреть условия своего альянса
Армия
Песков подтвердил договоренность Путина с Лукашенко о развертывании войск
Армия
Путин сообщил о нанесении ударов по объектам украинской инфраструктуры
Армия
Глава Крыма заявил об изменении подходов к проведению СВО на Украине
Мир
Путин заявил об использовании Киевом террористических методов
Мир
Премьер Украины заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов
Мир
Посольство США призвало американцев покинуть Украину
Мир
Зеленский договорился с Шольцем о срочной встрече G7
Мир
Украинцев предупредили о возможных задержках поездов на западном направлении
Общество
Власти сообщили о практически полном отсутствии пробок перед Крымским мостом
Мир
Зеленский сообщил об угрозе энергообъектам по всей Украине

В Сети показали карту взрывов на территории Украины

0
Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи украинского сегмента социальных сетей распространили карту городов Украины, где утром 10 октября прогремели взрывы.

Как следует из опубликованных данных, взрывы произошли практически во всех крупных украинских городах. Характерными для пожара знаками отмечены Киев, Кривой Рог, Львов, Запорожье, Львов, Тернополь, Харьков, Кременчуг, Запорожье и другие.

Комментарии властей по содержанию карты к настоящему времени нет.

Утром в понедельник в Киеве произошло порядка четырех взрывов. В Сети появилось видео пожара в здании Службы безопасности Украины (СБУ) на Терещенковской улице в Шевченковском районе украинской столицы.

Очевидцы сообщают, что огнем охвачена киевская теплоэлектростанция. Движение метрополитена в Киеве приостановлено.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022