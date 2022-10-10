Посольство США призвало американцев покинуть Украину

Американское посольство в Киеве призвало в понедельник граждан страны покинуть Украину. Об этом говорится в заявлении посольства США, опубликованном 10 октября в соцсетях.

«Посольство США призывает граждан США спрятаться в укрытиях и покинуть Украину сейчас же, используя частный наземный транспорт, когда опасность минует», — отметили в дипломатической миссии.

Утром в понедельник взрывы прогремели в крупных городах Украины. В Киеве произошло порядка четырех взрывов. В Сети появилось видео пожара в здании Службы безопасности Украины на Терещенковской улице в Шевченковском районе украинской столицы.

Очевидцы сообщают, что огнем охвачена киевская теплоэлектростанция. Движение метрополитена в Киеве приостановлено.

По некоторым данным, ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины остались без электричества. В некоторых городах нет водоснабжения, также наблюдаются перебои в работе интернета. В Харькове и Киеве приостановили работу метро.

Сообщалось о взрывах в Днепре, Львове, Одессе и других городах. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе объектам энергетики по всей стране. Также он объявил о воздушной тревоге.

Пользователи украинского сегмента социальных сетей распространили карту городов Украины с отметками взрывов.