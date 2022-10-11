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В Госдуме призвали украинских военных взять власть в свои руки

Депутат Госдумы Шеремет призвал украинских военных взять власть в свои руки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет 11 октября призвал украинских военных свергнуть националистическую верхушку и взять власть в свои руки ради сохранения страны.

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«Уверен, что в рядах украинской армии еще остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны. Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам», — сказал Шеремет в интервью «РИА Новости».

Как заявил депутат, приход к власти здравомыслящих сил позволит сохранить жизни и страну.

По его словам, режим Зеленского готов «отправить украинский народ на заклание». Поэтому он призвал «здравомыслящую часть украинского общества и элиты» не позволить ему уничтожить Украину. Депутат заявил, что катастрофу еще можно остановить.

Ранее, 4 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва дождется изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о невозможности переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным, либо же будет ждать прихода к власти готового к диалогу нового украинского лидера.

До этого, 30 сентября, Путин призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Это заявление он сделал перед подписанием договоров о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В ответ Зеленский заявил, что Киев готов к диалогу с Москвой, «но уже с другим президентом России». При этом, по его словам, «Украина была и остается лидером в переговорных усилиях».

Между тем 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным. Комментируя текст документа, издание «Страна.ua» отметило, что возможность для переговоров с РФ остается, поскольку там говорится только о Путине, а не о российской власти в целом.

Как отметил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, решение Зеленского не означает, что переговоры между Москвой и Киевом теперь невозможны. По мнению сенатора, если президент Украины отказывается говорить с Путиным, то это будет делать его преемник. Он также подчеркнул, что в политике есть выражение «никогда не говори «никогда».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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