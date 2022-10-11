ЕК оценила ущерб от новых антироссийских санкций в €123 млрд

После введения восьмого пакета санкций в отношении России стоимость торговых ограничений для стран Евросоюза (ЕС) составит порядка €123 млрд. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает РБК по итогам ознакомления с материалами Еврокомиссии (ЕС).

Отмечается, что формальные санкции провоцируют резкое сокращение объемов торговли между ЕС и Россией — более чем на 40% по сравнению с аналогичными показателями за 2021 год.

Так, новые рестрикции затрагивают импорт российских товаров в ЕС (в частности, пластмасс, косметики) и экспорт европейских товаров в Россию (в том числе электронных микросхем). Также вводится запрет на оказание клиентам из РФ архитектурных, инженерных, юридических и консалтинговых услуг.

Накануне стало известно, что ЕС рассматривает следующие шаги для продолжения санкционного давления на Россию из-за конфликта на Украине.

В свою очередь председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила, что в новом, восьмом пакете антироссийских ограничений, ЕК разработала меры, которые исключают «лазейки» для их неисполнения.

Ранее Евросоюз опубликовал восьмой пакет санкций в отношении России, которые вступили в силу с 7 октября. Они предполагают запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Помимо этого, расширен и «черный список» физических и юридических лиц. В частности, личные ограничения затронули философа Александра Дугина, артистов Юлию Чичерину, Николая Расторгуева, Олега Газманова.

Президент России Владимир Путин 7 октября, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».