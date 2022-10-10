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В ЕС рассматривают дальнейшие шаги по введению санкций против РФ

Представитель ЕС Стано: страны-члены ЕС продолжают обсуждать дальнейшие ограничения против РФ
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Страны, входящие в Евросоюз (ЕС), рассматривают следующие шаги для продолжения санкционного давления на Россию из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил в понедельник, 10 октября, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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«ЕС принял уже восемь пакетов санкций против России. И страны-члены в настоящее время продолжают обсуждать, что еще можно сделать, продолжают рассматривать следующие шаги», — отметил Стано на пресс-конференции в Брюсселе.

Он также указал, что введение новых санкций в дальнейшем не исключено, однако отметил, что в настоящее время ему по этому вопросу «объявить нечего».

В свою очередь председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила, что в новом, восьмом пакете ограничений против России, ЕК разработала меры, которые исключают «лазейки» для их неисполнения.

9 октября управляющий партнер консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски рассказал, что ЕС в восьмом пакете антироссийских санкций впервые ввел экстерриториальный элемент и намерен вносить в санкционный список граждан и организации из третьих стран, которые помогают России обходить ограничения. Этот подход, считает он, приближает устройство санкционных ограничений ЕС к аналогичным мерам со стороны США, подразумевающим введение вторичных санкций.

Ранее Евросоюз опубликовал восьмой пакет санкций в отношении России, которые вступили в силу с 7 октября. Они предполагают запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Запрет распространяется на ввоз готовой продукции из стали, транспортных средств, товаров для изготовления ювелирных украшений, техники, химикатов, пластика и сигарет. Также запрещено оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям.

Помимо этого, расширен и санкционный список в отношении 30 физических и юридических лиц. В частности, личные ограничения затронули философа Александра Дугина, артистов Юлию Чичерину, Николая Расторгуева, Олега Газманова.

Президент России Владимир Путин 7 октября, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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