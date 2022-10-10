ЕС начал применять новый подход в санкциях против России

Европейский союз (ЕС) в восьмом пакете антироссийских санкций впервые ввел экстерриториальный элемент и намерен вносить в санкционный список граждан и организации из третьих стран, которые помогают России обходить ограничения. Об этом 9 октября рассказал управляющего партнер консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски.

«Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам», — цитирует его РБК.

Этот подход, считает он, приближает устройство санкционных ограничений ЕС к аналогичным мерам со стороны США, подразумевающим введение вторичных санкций.

Ранее Евросоюз опубликовал восьмой пакет санкций в отношении России, которые вступили в силу с 7 октября. Они предполагают запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. с декабря и нефтепродуктов с февраля следующего года.

Запрет распространяется на ввоз готовой продукции из стали, транспортных средств, товаров для изготовления ювелирных украшений, техники, химикатов, пластика и сигарет. Также запрещены оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям.

Помимо этого, расширен и санкционный список в отношении 30 физических и юридических лиц. В частности, личные ограничения затронули философа Александра Дугина, артистов Юлию Чичерину, Николая Расторгуева, Олега Газманова.

Эксперты в беседе с «Известиями» оценили последствия новых антироссийских санкций. По их мнению, очередные санкции несут скорее информационную и психологическую нагрузку, нежели реальные экономические последствия. Брюссель не отказывается от закупок российского газа, а потолок цен на нефть не будет иметь существенного влияния в случае неприсоединения к мере Индии и Китая, отметили аналитики. IT-сектор России также сможет продолжить разработки.

Кроме того, президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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