Эксперты оценили последствия новых антироссийских санкций

Новый пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом, несет скорее информационную и психологическую нагрузку, нежели реальные экономические последствия, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Брюссель не отказывается от закупок российского газа, а потолок цен на нефть не будет иметь существенного влияния в случае неприсоединения к мере Индии и Китая, отметили аналитики. IT-сектор России также сможет продолжить разработки.

Пока в российском кабмине не заявили об ответных мерах: по словам вице-премьера Александра Новака, России необходимо изучить финальную версию документа Еврокомиссии о санкциях, чтобы определить дальнейшие решения.

Отмечается, что наиболее существенная для РФ мера — потолок цен на нефть в сочетании с предстоящим уже с начала декабря вступлением в силу эмбарго на российское черное золото, а с февраля — на нефтепродукты, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Однако пока не совсем понятно, каким образом потолок цен будет работать на практике, отметил руководитель практики «Ресурсы. Промышленность. Реструктуризация» юридической фирмы Vegas Lex Евгений Родин.

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Упор в потолок: к чему приведут новые антироссийские санкции