Трасс выступила за проведение саммита НАТО после взрывов на Украине

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс считает необходимым созвать в ближайшие дни экстренный саммит стран-членов НАТО после ракетных ударов по Украине. С данным призывом она выступит во вторник на встрече лидеров государств G7 в онлайн-формате. Об этом стало известно 10 октября из заявления канцелярии главы британского правительства.

«Огромная международная поддержка борьбы Украины резко контрастирует с изоляцией России на международной сцене. Никто не хочет мира больше, чем Украина. Со своей стороны, мы не должны ни на йоту ослаблять свою решимость помочь им победить», — сказала Трасс.

Также отмечается, что на встрече G7, в которой примет участие президент Украины Владимир Зеленский, британский премьер также обратится к коллегам с просьбой продолжать санкционную политику в отношении России. Кроме того, будет поднят вопрос энергетической безопасности.

Ранее в этот день представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил, что лидеры стран G7 проведут внеочередное собрание для того, чтобы обсудить последствия ракетных ударов по территории Украины. По его словам, «семерка» не планирует затрагивать тему военной помощи Киеву, поскольку для этого существуют другие форматы, включающие в себя больше участников.

До этого украинский лидер заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, на которой он планировал выступить. Также он сообщил, что согласовал свои действия с польским президентом Анджеем Дудой.

Тогда же директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с «Известиями» предположил, что Зеленский планирует на G7 попросить о дополнительной поддержке Украины.

В понедельник утром украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и других городах Украины. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Глава государства подчеркнул, что Киев пытался провести множество диверсий, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, украинские спецслужбы стоят за терактом на Крымском мосту.