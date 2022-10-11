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Лидеры стран G7 обсудят с Зеленским ситуацию на Украине по видеосвязи

Представитель ФРГ Хебештрайт: лидеры стран G7 обсудят с Зеленским ситуацию на Украине
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Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
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Лидеры стран-участниц G7 проведут внеочередное собрание для того, чтобы обсудить последствия ракетных ударов по территории Украины. Об этом в понедельник, 10 октября, представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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Заседание состоится во вторник, 11 октября, будет организовано в формате видео-конференции. В качестве гостя выступит президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Хебештрайта, также одной из тем предстоящего обсуждения станет энергетический вопрос и связанные с ним изменения в ценообразовании.

Он также добавил, что «семерка» не планирует затрагивать тему военной помощи Киеву, поскольку для этого существуют другие форматы, включающие в себя больше участников.

Ранее в этот день украинский лидер заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, на которой он планировал выступить. Также он сообщил, что согласовал свои действия с польским президентом Анджеем Дудой.

Тогда же директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с «Известиями» предположил, что Зеленский планирует на G7 попросить о дополнительной поддержке Украины. При этом Денисов подчеркнул, что «G7 — не та организация, которая выносит какие-то решения, обязательные к исполнению всеми странами мира».

В понедельник утром украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и других городах Украины. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Глава государства подчеркнул, что Киев пытался провести множество диверсий, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, украинские спецслужбы стоят за терактом на Крымском мосту.

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