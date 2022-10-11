Реклама
Прямой эфир
Общество
Охрану мостов во Владивостоке усилили после взрыва на Крымском мосту
Мир
В МИД России отвергли обвинение в участии в ядерной риторике
Мир
Новая Зеландия сообщила о расширении санкций в отношении граждан РФ
Армия
Российский ЗРК «Бук» уничтожил украинский беспилотник
Армия
Вертолеты Ми-28Н уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
Мир
Антонов заявил о приближении США к «красной линии» из-за помощи Украине
Армия
Мобилизованные в Забайкалье начали изучать тактику ведения боя
Мир
Глава МЭА не исключил проблемы с газом в Европе к концу 2023 года
Мир
Страны ЕС осудили удары России по объектам Украины
Происшествия
ВСУ обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS
Общество
В ГД предложили освободить родственников погибших мобилизованных
Мир
Россия может запустить авиасообщение с Северным Кипром

Врач назвала способную убивать раковые клетки приправу

Гастроэнтеролог Доможирова: вещество в составе острого перца способно убить некоторые раковые клетки
0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Ralph Kerpa
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Острые приправы имеют ряд полезных свойств и могут благотворно влиять на организм, если соблюдать меру. Об этом «Известиям» 11 октября рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-педиатр ООО «ИНВИТРО-Урал» Светлана Доможирова.

Попали в молоко: ученые сузили список вредных продуктов
Врачи рассказали, кому можно есть всё, что хочется

«Если говорить о пряностях, используемых в приготовлении блюд, а не об остром фастфуде, то можно отметить много полезных свойств острых приправ. К ним относятся ускорение обмена веществ и, как следствие, более быстрое и эффективное сжигание калорий», — сообщила специалист.

Как пояснила Доможирова, в остром перце содержится капсаицин, благодаря которому снижается накопление холестерина на стенках сосудов. Кроме того, капсаицин борется с вредными бактериями, которые могут попасть в организм вместе с едой и способен убить некоторые раковые клетки в организме.

Также пряные специи в умеренных количествах правильно стимулируют секрецию желудочного сока, увеличивается приток крови к стенкам желудка, а его слизистая оболочка лучше восстанавливается.

«Некоторые смеси острых приправ положительно влияют на циркуляцию крови. Острые приправы ускоряют обмен веществ и заставляют организм сжигать энергию быстрее и эффективнее, что, в свою очередь, приводит к похудению. Но стоит отметить, что к похудению приводит прежде всего дефицит калорий», — подчеркнула врач.

При этом она указала на то, что острая пища не является причиной появления гастрита. В то же время у людей с уже имеющимися проблемами с желудком такая еда провоцирует обострения и боли за счет усиления выделения кислоты, которая в большей степени будет раздражать и без того плохо защищенную слизистую.

Также Доможирова отчасти согласилась с мнением о том, что острая пища может вызвать привыкание, в результате чего человек будет постоянно повышать количество пряностей и соусов в рационе.

«Отчасти это так. Острое нарушает чувствительность рецепторов человека, ответственных за вкус. Если регулярно есть острую пищу, то обыкновенная еда будет уже не такой вкусной и интересной. Как следствие может развиться отсутствие чувства меры в употреблении острого. Несмотря на полезные свойства острых специй, ими не стоит злоупотреблять, так как такой рацион не является основой здорового питания и может нанести вред организму», — предупредила гастроэнтеролог.

Врач пояснила, что острая пища не повреждает рецепторы вкуса, а лишь меняет их чувствительность. Благодаря капсаицину происходит кратковременное онемение ротовой полости и потеря чувствительности для защиты организма от боли. Вкусовые рецепторы посылают в мозг сигнал о жжении во рту, а мозг начинает вырабатывать эндорфины, чтобы блокировать боль, что и вызывает онемение.

30 сентября диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о самых безопасных и сбалансированных блюдах фастфуда. Так, наименее вредным видом фастфуда она назвала шаурму. По словам врача, регулярное употребление данного блюда не создает большого риска нарушения обменных процессов в организме.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022