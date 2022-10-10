Замглавы администрации Херсона Стремоусов заявил о взятии в плен украинских разведчиков

Двух офицеров Главного управления разведки минобороны Украины взяли в плен на андреевском направлении. Об этом 9 октября сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«На андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР. Видео с допроса ожидается», — сообщил Стремоусов.

Стремоусов добавил, что украинская армия пыталась нанести удар в направлении села Борозенского. Однако националисты получили отпор и потеряли три танка и пять боевых машин пехоты (БМП).

9 октября Стремоусов заявил, что боевикам не удается развивать наступление на херсонском направлении. По его словам, ситуация на линии соприкосновения там остается без изменений.

7 октября глава Херсонской области рассказал, что боевики уперлись в эшелонированную оборону российских военных в регионе. Он также выразил уверенность, что любые попытки наступления врага не увенчаются успехом.

До этого, 6 октября, он заявил, что украинским националистам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено. По его словам, ежедневно там гибнет по 300 украинских военных.

4 октября Стремоусов рассказал, что украинские войска оказались в «огневом мешке» на территории региона, их продвижение остановлено. Кроме того, Стремоусов подчеркнул, что украинские войска пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор.

В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также отметил, что националистам не удастся взять Херсон. Он указал, что ситуация на линии соприкосновения в Херсонской области стабилизировалась.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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