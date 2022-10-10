Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае предрекли конец гегемонии США
Экономика
Банки не начали устанавливать самозапрет на кредиты с 1 октября
Экономика
Интерес к валютам стран СНГ резко вырос после объявления частичной мобилизации
Мир
Экс-посол США назвала решение ОПЕК+ по нефти принятым назло Байдену
Мир
В результате наводнения в Венесуэле погибли 22 человека
Армия
Двух офицеров украинской разведки пленили в Херсонской области
Мир
В США назвали Путина «центром принятия решений»
Экономика
Минфин не увидел рисков в санкциях против криптокошельков россиян
Мир
The Guardian сообщила о нефтяных забастовках и очередях на заправках во Франции
Мир
Один человек погиб и шесть пострадали при стрельбе во Флориде
Экономика
Россияне сняли более 750 млрд рублей с начала частичной мобилизации
Мир
Военные РФ ударили по скоплению живой силы и техники националистов под Кременной

Президент России Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями теракта на Крымском мосту

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецслужбы Украины являются авторами, заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту. Об этом 9 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой российского Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным.

«И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — утвердил российский лидер.

Берег правых: движение по Крымскому мосту постепенно восстанавливается
Как организуют снабжение полуострова после ЧП

Он назвал ЧП на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. Бастрыкин, в свою очередь, добавил, что подготовка теракта осуществлялась не только украинскими спецслужбами, но и гражданами России и зарубежных государств.

Глава СК заявил, что целью теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для России, особенно в Крыму. Бастрыкин назвал произошедшее актом терроризма.

Он проинформировал президента РФ о том, что маршрут движения подорванного грузовика и перевозчики, участвовавшие в организации движения фуры, установлены. Транспортное средство было замечено в Грузии, Армении, Болгарии, Северной Осетии и Краснодарском крае.

В ходе встречи Александр Бастрыкин также заявил, что после взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Он отметил, что начались специальные экспертизы, в том числе взрывотехническая и генетическая.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

По предварительным данным Следственного комитета России, в результате взрыва погибли три человека.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022