Президент России Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями теракта на Крымском мосту

Спецслужбы Украины являются авторами, заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту. Об этом 9 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой российского Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным.

«И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — утвердил российский лидер.

Он назвал ЧП на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. Бастрыкин, в свою очередь, добавил, что подготовка теракта осуществлялась не только украинскими спецслужбами, но и гражданами России и зарубежных государств.

Глава СК заявил, что целью теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для России, особенно в Крыму. Бастрыкин назвал произошедшее актом терроризма.

Он проинформировал президента РФ о том, что маршрут движения подорванного грузовика и перевозчики, участвовавшие в организации движения фуры, установлены. Транспортное средство было замечено в Грузии, Армении, Болгарии, Северной Осетии и Краснодарском крае.

В ходе встречи Александр Бастрыкин также заявил, что после взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Он отметил, что начались специальные экспертизы, в том числе взрывотехническая и генетическая.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

По предварительным данным Следственного комитета России, в результате взрыва погибли три человека.