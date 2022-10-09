СК возбудил уголовное дело о терроризме после взрыва на Крымском мосту

Дело по статье «Терроризм» возбуждено после взрыва Крымском мосту. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин 9 октября на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы возбудили дело по части второй статьи 205 «Терроризм», и это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Допрошено много свидетелей, очевидцев», — заявил Бастрыкин.

Он отметил, что начались специальные экспертизы: взрывотехническая, генетическая, криминалистическая.

Также Бастрыкин сообщил, что ФСБ удалось установить подозреваемых в подготовке теракта. По его словам, к происшествию причастны украинские спецслужбы, которым помогали граждане России и других государств.

Путин подчеркнул, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

Ранее американская газета The New York Times также написала, что за взрывом грузовика на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава.

По сведениям источника «Известий», на мосту взорвался автомобиль марки International ProStar с кубанскими госномерами. Транспортное средство было зарегистрировано на 25-летнего жителя Краснодара Самира Юсубова.

По предварительным данным Следственного комитета России, в результате взрыва погибли три человека.