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Появились подробности подрыва грузовика на Крымском мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Стали известны подробности произошедшего накануне подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.

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ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

Позднее в Следственном комитете (СК) России сообщили, что им удалось установить данные грузового автомобиля и его собственника. По месту его жительства прошли обыски. Также следователи приступили к изучению данных о передвижении подорвавшегося авто.

Так, по данным источника «Известий», на мосту взорвался автомобиль марки International ProStar с кубанскими госномерами. Транспортное средство было зарегистрировано на 25-летнего жителя Краснодара Самира Юсубова.

При этом не установлено, кто именно на тот момент находился за рулем подорвавшегося авто. Его личность также устанавливают следователи.

Кроме того, по официальным данным СК, в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. Из воды в районе места взрыва извлекли тела мужчины и женщины, их личности пока не установлены. По некоторым данным, в воде было обнаружено тело третьего погибшего, однако из-за погодных условий его не удалось извлечь.

Между тем, по информации «Известий», еще три человека, предварительно, пропали без вести. По данным источника, в момент взрыва рядом с грузовиком двигались два легковых автомобиля — Cadillac Escalade и Mitsubishi.

После произошедшего президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Тогда же Хуснуллин поручил начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего.

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