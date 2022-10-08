Попасть под раздачу: кому отдадут конфискат

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, разрешающий передавать конфискованные на границе продукты и вещи некоммерческим организациям, предложив расширить перечень возможных получателей учреждениями Минобороны и МЧС. Теперь документ предстоит принять депутатам Госдумы — и шансы на это велики. Как будет работать закон в случае принятия и будет ли пользоваться спросом у НКО, разбирались «Известия».

О чем идет речь в законопроекте

Законопроект, разрешающий передавать конфискат НКО, был внесен в Госдуму еще весной, и теперь на него получен положительный — хоть и с некоторыми замечаниями — отзыв правительства. Речь в нем идет о конфискованном на границе товаре — продуктах и вещах, которые либо лежат мертвым грузом на полигонах, либо уничтожаются. Причем за эту работу государство платит.

Пока, согласно закону, Федеральная таможенная служба может передавать конфискованные товары госучреждениям по запросу. Так, обращенные в федеральную собственность санитарно-гигиенические изделия, медизделия, подвергающиеся быстрой порче продукты питания, продукты детского и лечебного питания, а также одежда, обувь и другие предметы первой необходимости отправляются организациям социального обслуживания, медицинским, образовательным организациям, детским лагерям и санаториям, органам соцзащиты населения . Все эти организации должны быть государственными, для получения конфиската они могут направить письменное обращение.

Попасть под раздачу1 Фото: РИА Новости/Павел Львов

Именно этот механизм собираются распространить на организации, занимающиеся благотворительной деятельностью. Депутат Госдумы Артем Метелев сообщил, что с учетом получения положительного отзыва от правительства законопроект могут внести в Госдуму уже в октябре и шансы на его принятие достаточно велики.

Однако, по его словам, сейчас эта норма практики почти не используется.

— Надо разбираться, почему они этим не пользуются, — сказал он «Известиям». — Возможно, не все знают об этом механизме, а может быть, он слишком сложен и нам надо посмотреть на него с точки зрения облегчения порядка допуска НКО к этой работе.

Депутат Госдумы Олег Леонов рассказал «Известиям», что работа с конфискатом для госучреждений — скорее обременение. Заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов объясняет это тем, что пока слишком узок перечень категорий товаров, которые могут безвозмездно передаваться заинтересованным организациям.

Между тем в ФТС России сообщили «Известиям», что только за 2022 год социальным, медицинским, образовательным учреждениям, а также в пункты временного размещения беженцев был безвозмездно передан конфискат общей стоимостью около 20 млн рублей. В числе переданных предметов — детские подгузники, средства личной гигиены, антисептические гели для рук, дизельное топливо, игрушки, продукты питания, одежда и обувь.

Попасть под раздачу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В ФТС подчеркнули, что безвозмездная передача товаров на социальные нужды в качестве помощи нуждающимся возможна только при наличии документов, подтверждающих качество и безопасность таких товаров.

Кому отдадут конфискат

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, однако с важными оговорками. Во-первых, кабмин замечает, что понятие «организация, осуществляющая благотворительную деятельность» не приравнивается к понятию «благотворительной организации», а является более широким. Во-вторых, замечания касаются порядка и критериев, на основании которых будет формироваться перечень организаций, осуществляющих благотворительную деятельность.

В-третьих, предлагается расширить перечень категорий товаров, которые могут безвозмездно передаваться заинтересованным организациям , включив туда технические средства реабилитации, продукты питания в заводской упаковке, игрушки и игры для детей, предметы для детского творчества, книги, бытовую технику. В-четвертых, предлагается разрешить безвозмездную передачу конфискованных товаров не только благотворительным организациям, но и подведомственным Минобороны и МЧС России учреждениям.

Попасть под раздачу12 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— В условиях проведения специальной военной операции и потребностей, которые возникают на фронте, имеет смысл расширить возможности передачи конфиската и ведомствам, — считает Артем Метелев. — Я не думаю, что органы государственной власти это будут делать постоянно и часто, но у них есть свои запросы. Тут надо понимать, что конфиската очень много — тысячи тонн. Хватит на всех.

В ФТС законопроект поддержали, отзыв правительства также согласован с Таможенной службой.

Сколько у ФТС конфиската

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в 2020 году на учете таможенных органов находилось 20,5 тыс. конфискованных товарных партий общим объемом более 82,8 тыс. кубометров стоимостью более 8,5 млрд рублей. В первом полугодии 2021 года на учете было 7,4 тыс. конфискованных товарных партий стоимостью более 5,2 млрд рублей.

— Что-то из этого уничтожается, что-то просто хранится на полигонах, — говорит Метелев. — На это тратятся десятки миллионов рублей из бюджета.

В Росимуществе сообщили «Известиям», что сейчас подлежат безусловному уничтожению конфискованные продукты питания, конфискованные товары легкой промышленности, в частности одежда и обувь.

Попасть под раздачу123 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Управляющий партнер консалтинговой компании Sona Private consulting Наринэ Беглярова рассказала, что конфиската в последнее время стало больше, так как участились случаи, когда на таможне отбирали незадекларированное имущество, перевозимое человеком на себе.

— Например, женщина выезжала из России в Дубай с дорогими серьгами в ушах, но не задекларировала их, а когда возвращалась с теми же сережками, их конфисковали как ввезенные незаконно, — рассказала она «Известиям».

По словам Бегляровой, изъятые предметы остаются в камере хранения в виде больших ангаров. Все они опечатаны пломбами, на упаковках присутствует опись с наименованием предметов и их количества.

— Независимо от наличия документов, подтверждающих безопасность товара, обязательному уничтожению подлежат изъятые из незаконного оборота товары, подлежащие маркировке, к примеру обувь и отдельные виды одежды, — рассказал Сергей Горбунов «Известиям». — Надеемся, что правительство к принятию законопроекта также наложит мораторий на уничтожение таких товаров в случае их передачи благотворительным организациям.

Как будет работать механизм передачи

Депутаты предлагают для передачи конфиската создать новый реестр благотворительных организаций.

— Это не реестр социально ориентированных НКО, который уже ведется Минэкономразвития , — подчеркивает Олег Леонов. — Для нового реестра должны быть отдельно разработаны критерии. Организации, вошедшие в реестр, смогут подавать заявку в ФТС о передаче конфискованного товара, и Таможенная служба после этого передает его при наличии.

Попасть под раздачу124 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Леонов подчеркивает, что механизм должен быть отработан и четко прописан, тем более что нужно учесть пожелания МЧС и Минобороны.

Метелев отмечает, что среди критериев попадания в реестр могут быть указаны деятельность организации (в частности, по адресной поддержке семьям), факты получения господдержки и грантов ранее, верификация в реестре социально ориентированных НКО , продолжительность работы организации.

В «Народном фронте» предлагают пока ограничиться уже действующим порядком передачи конфискованного товара, как это делается по отношению к госучреждениям.

— Товары, обращенные в собственность государства, могут быть переданы адресату по решению таможенного органа при наличии документов, подтверждающих безопасность такого товара, через Росимущество, — говорит Сергей Горбунов.

Механизм передачи конфиската тем не менее может оказаться слабым местом законопроекта , считают эксперты. Партнер юридической фирмы Lex Borealis Денис Лим замечает, что обеспечить прозрачную систему передачи товаров в фонд и выдачи их нуждающимся очень сложно.

— Нельзя исключать недобросовестное поведение как со стороны нарушителей, у которых был изъят товар, так и со стороны распорядителей фонда, — отмечает он. — Но, взвешивая социальные плюсы и минусы, полагаю, что эта инициатива заслуживает внимания — опять же при условии, что будут обеспечены надежные механизмы, исключающие или минимизирующие возможности для злоупотреблений.

Попасть под раздачу1245 Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Наринэ Беглярова полагает, что идея от реализации будет сильно отличаться, так как «открыт потенциал для коррупционной составляющей».

— Чтобы обеспечить прозрачность в процессе, нужно приложить серьезные усилия, — подчеркнула она в разговоре с «Известиями». — Но на данный момент нет возможности внедрить IT-сервисы, которые обеспечивали бы должный уровень контроля и отслеживания нелегального товарооборота.

Олег Леонов считает механизм, предусматривающий создание реестра организаций и отчетности получивших конфискат организаций, достаточно прозрачным.

— Благотворительные организации все-таки пользуются большим авторитетом, — замечает он. — Они отвечают своим именем, именем своих руководителей за корректное использование этого конфиската. Конечно, если какие-то факты будут вскрываться, то будет пересматриваться и перечень, и приниматься прочие меры.

Кому нужен конфискат

— Конфискат понадобится тем, кто работает с беженцами, с инвалидами и малоимущими — это те, кому это необходимо в первую очередь , — говорит Леонов. — Конечно, важно это и для тех, кто занимается многодетными семьями, поддержкой матерей-одиночек.

Попасть под раздачу126 Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

По словам Сергея Горбунова из «Народного фронта», который являлся одним из инициаторов разработки документа, закон поможет некоммерческим организациям, которые помогают «жителям новых субъектов Российской Федерации», а также «для снабжения бойцов на передовой СВО».

— Кроме этого, еще одним важным направлением является поддержка семей добровольцев и мобилизованных граждан , — полагает он. — Чем быстрее будет принят закон, тем быстрее на эти очень важные цели могут быть направлены дополнительные ресурсы.

Руководитель направления фандрайзинга православной службы помощи «Милосердие» Владлена Калашникова отметила, что для НКО это будет еще один источник передачи материальных ценностей.

— В первую очередь нужны продукты питания, одежда и обувь по сезону, средства гигиены и бытовой химии, — рассказала она «Известиям». — Потребность в этой помощи очень велика и только растет в текущих условиях.

По ее словам, с точки зрения процедуры нужно будет решить ряд вопросов, в том числе удобства оповещения, оформления заявок, логистики. Она выразила надежду, что НКО пригласят к проработке этих вопросов.

Президент Центра помощи «МногоМама» Алина Контарева рассказала, что уже знакома с этой инициативой и год назад была в числе тех, кто обсуждал ее в «Народном фронте». По ее словам, тогда речь шла о конфискованной компьютерной технике. Пригодный к употреблению конфискат, по ее словам, можно было бы передать семьям в сложной жизненной ситуации, семьям беженцев.

Попасть под раздачу1245 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Наш Центр помощи ежедневно получает сотни заявок с просьбой оказать различные виды помощи — вещевую, продовольственную, помощь с техникой и прочим , — рассказала она «Известиям». — Для нас это была бы хорошая поддержка. Мы оказываем помощь семьям из всех регионов России, включая даже вновь присоединенные. Поэтому логистически нам будет просто решить эту задачу — передать то, что находится на таможенных пунктах, семьям, живущим поблизости.

Лана Журкина, основатель и директор центра «Дом друзей», который занимается программами помощи бездомным людям в критической ситуации, также отмечает, что идея передавать конфискат некоммерческим организациям не нова. Центры, подобные «Дому друзей», всегда нуждаются в разнообразных вещах и продуктах и постоянно ищут возможности их найти.

— Конечно, мы хотим войти в число получающих такую помощь. Всегда нужна одежда, продукты. А мы бы приняли и конфискованную недвижимость, — говорит она.