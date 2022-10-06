Размер средней выплаты по КАСКО достиг рекорда с 2017 года

Размер средней выплаты по КАСКО по итогам первых шести месяцев 2022-го достиг рекорда с 2017 года и составил 127,1 тыс. рублей на фоне резкого подорожания запчастей для автомобилей. Об этом следует говорится в обзоре страхового рынка Национального рейтингового агентства (НРА).

За год показатель вырос на 7,1 тыс. рублей, несмотря на увеличение числа обращений клиентов по незначительным повреждениям — они боятся, что в будущем из-за дефицита запчастей не смогут отремонтировать машину.

По данным Центробанка, общий объем выплат по КАСКО в первом полугодии 2022-го составил 61,5 млрд рублей, что на 17,6% больше, чем годом ранее сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Там отметили: ситуация с наличием и стоимостью запчастей будет в дальнейшем влиять на величину выплат по автокаско.

В страховых компаниях подтвердили тенденции. В РЕСО-Гарантия, «Ренессанс страховании» и «Росгосстрахе» средний размер выплаты по КАСКО по итогам первых шести месяцев 2022-го достиг максимальных значений за все время. Показатель оказался рекордным, так как ранее такого подорожания деталей и авто не наблюдалось, объяснили в РЕСО-Гарантии.

При этом часть выплат в первом полугодии производилась с использованием запчастей, приобретенных до скачка цен, поэтому высокие темпы роста среднего размера выплат сохранятся во втором полугодии 2022-го, уверен директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Дело в деталях: средняя выплата по каско достигла рекорда с 2017 года»